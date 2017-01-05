Помощь бизнесменам по телефону. В КР заработал бесплатный Call-центр

При поддержке проекта ПРООН "Содействие торговле в Кыргызской Республике", финансируемого правительством Финляндии, Министерством экономики Кыргызской Республики был создан Call-центр по номеру 1220, оказывающий услуги предпринимателям и жителям республики на бесплатной основе.

Основной целью деятельности Call-центра является информационное сопровождение и разъяснение широкой общественности о правилах ведения предпринимательской деятельности в стране, новых положениях в условиях Евразийского экономического союза .

Для получения консультаций и подробной информации граждане и предприниматели могут обращаться в информационный центр Министерства экономики КР по прямому телефонному номеру 1220, а также направлять свои вопросы в электронном виде через интернет-портал www.info.trade.kg.