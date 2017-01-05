Хулиган беспричинно избил и порезал жителя новостройки

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Глеб Куренев

Неизвестный беспричинно избил и порезал лицо жителю столичной новостройки. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 4 января с заявлением в милицию обратился 30-летний мужчина столичной новостройки. Заявитель сообщил, что вечером 3 января неизвестный без каких-либо причин избил его и порезал лицо, после чего скрылся. В ходе разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Аламудунского ОВД по горячим следам был задержан 34-летний житель Бишкека.

Задержанный передан в следственный отдел. В настоящее время ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/353067
Теги:
ГУВД, новостройки, поножовщина, Бишкек
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