СМИ: стамбульский террорист забыл на месте преступления деньги

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Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула совершил одну ключевую ошибку: забыл все наличные деньги при бегстве с места преступления, пишут турецкие СМИ.

После стрельбы в клубе Reina преступник снял куртку, в кармане которой остались 500 турецких лир. Скрываясь с места происшествия, он взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд.

Во время поездки на такси предполагаемый террорист попросил у водителя мобильный телефон, чтобы сделать звонок. Однако по данным полиции, номер, по которому он звонил, был отключен уже несколько месяцев.

URL: http://www.vb.kg/353068
Теги:
Турция, теракт
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