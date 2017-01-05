СМИ: стамбульский террорист забыл на месте преступления деньги

Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула совершил одну ключевую ошибку: забыл все наличные деньги при бегстве с места преступления, пишут турецкие СМИ.

После стрельбы в клубе Reina преступник снял куртку, в кармане которой остались 500 турецких лир. Скрываясь с места происшествия, он взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд.

Во время поездки на такси предполагаемый террорист попросил у водителя мобильный телефон, чтобы сделать звонок. Однако по данным полиции, номер, по которому он звонил, был отключен уже несколько месяцев.