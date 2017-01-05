Назван новый орган в пищеварительной системе человека

В ходе исследований, проведенных в Университете Лимерика в Ирландии, часть пищеварительной системы человека получила новую классификацию и теперь называется органом, передает Би-би-си.

Ранее считалось, что брыжейка, соединяющая желудок с кишечником, состоит из множества отдельных частей.

Однако, как выяснил ирландский хирург профессор Дж. Келвин Коффи, на самом деле это цельный орган.

По словам профессора Коффи, результаты его исследования, опубликованные в журнале Lancet, могут открыть новую эру в науке и способствовать пониманию ряда заболеваний.

Однако теперь требуются дополнительные исследования, чтобы выяснить точную функцию "нового органа".

"Мы уже выяснили анатомию и структуру брыжейки, теперь очередь за функцией, - говорит профессор Коффи. - Если понять функцию органа, можно выяснить и нарушение этой функции - и таким образом определить заболевание. А все вместе это дает новое поле для научного исследования брыжейки".

Кофи уверен, что брыжейка заслуживает столь же внимательного изучения, как и все остальные органы человеческого организма.

Не исключено, что этот орган играет важную роль в таких заболеваниях, как рак кишечника, воспаление кишечника, диабет и ожирение.

Брыжейка представляет собой сложенную вдвое брюшину, выстилающую брюшную полость. Она прикрепляет к задней стенке живота желудок, тонкую кишку, толстую кишку и другие полые органы.