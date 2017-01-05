Специалист из Казахстана вызвал в сборную Кыргызстана 21 футзалиста

Исполняющий обязанности главного тренера Национальной сборной по футзалу Амиржан Муканов огласил список кандидатов в сборную Кыргызстана по футзалу.

Как сообщает Федерация футбола, 21 футзалист вызван на учебно-тренировочные сборы. Они пройдут с 11 по 15 января. В составе сборной два вратаря, 8 защитников и 11 нападающих.

Список игроков:

Зубарев Виталий Амантур уулу Батырбек Ермеков Рустам Ермеков Руслан Кадыров Дильшат Мамбеталиев Саламат Чотбаев Ильяс Асанов Женишбек Хаджиматов Умиджон Абдрасул уулу Манас Данибаев Акбарали Исабеков Азат Байгазы уулу Уланбек Азизов Алексей Молубаев Сыргак Салимбаев Юлдашбай Иминов Умидилло Батырбек уулу Улан Анарбеков Келкел Джуматаев Талайбек Таштанов Актай

Напомним, в октябре прошлого года казахстанского тренера Амиржана Муканова назначили техническим директором Федерации футбола Кыргызстана, который будет отвечать за развитие футзала в стране. Одновременно с этим он также является и.о. главного тренера сборной КР. Ранее казахстанский специалист уже работал со сборной Кыргызстана. После он долгое время возглавлял карагандинский "Тулпар", который неоднократно становился призером чемпионата Казахстана. Также возглавлял сборную Казахстана.