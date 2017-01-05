Футбол: "Дордой" начал подготовку к отборочным матчам Кубка АФК

Бишкекский футбольный клуб "Дордой" завершил каникулы и начал подготовку к отборочным матчам Кубка Азиатской футбольной конфедерации.

Как сообщает девятикратный чемпион Кыргызстана - футбольный клуб "Дордой", команда уже провела тренировочное занятие на поле футбольного центра с искусственном покрытием. ️В занятии принимали участие 27 игроков, включая 4 вратарей.

Валерий Кашуба занимался по индивидуальной программе, Тамирлан Козубаев и Келвин Инкум пропускали по причине болезни. Полуторачасовое занятие включало в себя ряд упражнений и заданий. Команда продолжит и дальше готовится в таком же режиме.

15 января футболисты вылетят в турецкий город Анталья, где проведут десятидневные учебно-тренировочные сборы. Обратно в Бишкек команда вернется 27 января и продолжит подготовку к первому матчу квалификационного раунда Кубка АФК-2017 против туркменского "Балкана".

Напомним, за единственную путевку в групповой раунд на стадии плей-офф поборются четыре клуба: вице-чемпион и обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский "Дордой", вице-чемпион Таджикистана "Хосилот", туркменистанский "Балкан" и чемпион Афганистана. Свой первый матч "Дордой" проведет с "Балканом" 31 января.

Отметим, для успешного выступления "Дордой" приобрел двух новых игроков, а также в стан клуба вернулся защитник сборной Кыргызстана Дэниел Тэго. В декабре "Дордой" подписал контракт с 23-летним нападающим из Ганы Инкумом Соломоном Келвином, а затем с защитником Егором Потаповым из России.