Четверых узников Гуантанамо могут выслать в Саудовскую Аравию

Четверо узников американской военной базы в Гуантанамо в четверг, 5 января, могут быть освобождены и в течение суток высланы на их родину, в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает DW со ссылкой на телеканал Fox News и два анонимных представителя профильного ведомства. О ком конкретно идет речь, пока что остается неизвестным.

Не исключаются также и дальнейшие освобождения узников, которые должны произойти до инаугурации избранного в ноябре 2016 года президентом США Дональда Трампа. Таким образом уходящий президент Барак Обама может всерьез противодействовать намерениям Трампа, который ранее заявил, что ни один из узников Гуантанамо не должен быть освобожден. Во время предвыборной кампании Трамп также обещал, что отправит в Гуантанамо еще ряд заключенных.

Лагерь для военнопленных в Гуантанамо был создан после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела. Сейчас в Гуантанамо находятся 59 человек, из которых 23 имеют разрешение на освобождение. Барак Обама намеревался закрыть военную базу еще в 2009 году, однако ему это сделать не удалось.