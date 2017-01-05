Четверых узников Гуантанамо могут выслать в Саудовскую Аравию

161  0
www

Четверо узников американской военной базы в Гуантанамо в четверг, 5 января, могут быть освобождены и в течение суток высланы на их родину, в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает DW со ссылкой на телеканал Fox News и два анонимных представителя профильного ведомства. О ком конкретно идет речь, пока что остается неизвестным.

Не исключаются также и дальнейшие освобождения узников, которые должны произойти до инаугурации избранного в ноябре 2016 года президентом США Дональда Трампа. Таким образом уходящий президент Барак Обама может всерьез противодействовать намерениям Трампа, который ранее заявил, что ни один из узников Гуантанамо не должен быть освобожден. Во время предвыборной кампании Трамп также обещал, что отправит в Гуантанамо еще ряд заключенных.

Лагерь для военнопленных в Гуантанамо был создан после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела. Сейчас в Гуантанамо находятся 59 человек, из которых 23 имеют разрешение на освобождение. Барак Обама намеревался закрыть военную базу еще в 2009 году, однако ему это сделать не удалось.

URL: http://www.vb.kg/353074
Теги:
Саудовская Аравия, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  