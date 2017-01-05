Китайская компания планирует приобрести часть акций "Эйр Кыргызстан"

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Айдана Абдуваитова

Китайская компания China Southern Airlines ("Южные авиалинии Китая") заинтересована в приобретении 49% акции компании "Эйр Кыргызстан". Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

Вчера, 4 января, на встрече представители компаний "Южнокитайские авиалинии" и "Эйр Кыргызстан" обсудили возможность приобретения китайской стороной 49% акций кыргызской компании и создания совместного предприятия.

В ведомстве отметили, что в случае его создания китайская компания предоставит "Эйр Кыргызстан" на пять лет 5-6 воздушных судов западного производства для выполнения международных и внутриреспубликанских рейсов, а также воздушное судно для перевозки первых лиц государства. Также расширится география международных полетов из аэропортов "Манас" и "Ош".

Кроме того, будет переобучен летно-технический состав ОАО "Эйр Кыргызстан", на авиационной-технической базе ОАО "Эйр Кыргызстан" будет создано первично-периодическое техническое обслуживания воздушных судов Боинг 737-800.

В ведомстве отметили, что все это поспособствует выходу авиакомпании "Эйр Кыргызстан" из "черного списка" Евросоюза, и компания может выполнять рейсы из Кыргызстана в европейские города.

"С учетом отсутствия денежных средств и достаточного количества воздушных судов "Эйр Кыргызстан" считает, что в настоящее время единственным выходом из данной ситуации является сотрудничество с крупным иностранным инвестором в лице China Southern Airlines", - отметил председатель правления ОАО "Эйр Кыргызстан" Жолдошбек Бектурганов.

Напомним, в июне 2015 года Жогорку Кенеш включил компанию "Эйр Кыргызстан" в список государственных объектов, подлежащих приватизации. ФУГИ проводил инвестиционный конкурс на приватизацию доли компании в сентябре 2016 года, но тогда конкурс был признан не состоявшимся из-за отсутствия участников.

URL: http://www.vb.kg/353075
Теги:
авиация, Китай
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