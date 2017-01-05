Акция "Купи Wingle и получи интернет на год в подарок" от О! продолжается

Мобильный оператор О! объявляет о продлении акции на устройства 4G Wi-Fi Wingle.

По условиям акции у всех кыргызстанцев есть возможность получить в подарок целый год интернета при покупке 4G Wi-Fi Wingle, который раздает Wi-Fi.

"Если в предновогодней суете вы не успели получить в подарок целый год интернета при покупке 4G Wi-Fi Wingle, то спешим вас обрадовать! По многочисленным просьбам тех, кто еще не успел купить уникальное устройство, мы решили продлить выгодную акцию еще на один месяц. В рамках новогоднего предложения, купив 4G-устройство по акции, пользователь может не задумываться об оплате за интернет в течение целого года. Спешите воспользоваться выгодным предложением – проведите 2017-й год без ежемесячных платежей!" – отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Стоимость комплекта 2900 сом с учетом всех налогов. Акция продлится до 31 января 2017 года и будет действовать на территории всей страны.

Количество комплектов ограничено. Ознакомиться с подробными условиями акции вы можете на официальной сайте компании www.o.kg

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