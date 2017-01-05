Минтруда и соцразвития: Сокулукские дети собачатину не ели

Дети из Сокулука не питались собачьим мясом. Об этом заявляет Министерство труда и социального развития.

Напомним, ранее сообщалось, что дети из семьи Бахтиных в Сокулукском районе живут в нищенских условиях с родителями-алкоголиками и бомжами, но органы опеки не планируют забирать их из такой семьи.

По словам волонтера Евгении Шмальц, которая работает с этой семьей, в полуразрушенном доме в селе Военно-Антоновка в антисанитарных условиях живут хозяйка дома Светлана Бахтина (42 года), её дети - Настя (15 лет), Ваня (5 лет) и Ирина Грушевая (19 лет), у которой двое собственных детей - Диана (3 года) и 5-месячная Настя. Отцов у детей нет, у Светланы алкогольная зависимость, а Ирина, по словам волонтера, ранее лечилась в психиатрической больнице и сбегала оттуда. Шмальц рассказала "ВБ", что во время одного из визитов она увидела в прихожей детскую ванночку, в которой были внутренности. Ей сказали, что из-за нехватки еды они убили собаку и едят ее. Волонтер также предоставила фотографию.

Однако Министерство соцразвития этот факт опровергает.

"Уже два года их посещает социальный работник. Наши сотрудники плотно занимаются семьей с декабря. То есть, в то же самое время, когда там были волонтеры. И целая комиссия не подтвердила эти факты. По поводу того, что внутренности и мясо было собачьими - это мнение волонтеров. Сама Бахтина не подтверждает, что это собачатина. Также не доказано, что внутренности использовались для питания. Это всё выводы волонтеров", - сообщили "ВБ" в ведомстве.

Также там отметили, что за два года Бахтиным-Грушевым оказали материальную помощь в размере 15 тысяч сомов, а также выдали взрослую и детскую одежду. Кроме того, Военно-Антоновский айыл окмоту выделил средства на получение Светланой Бахтиной паспорта, но в айыл окмоту она так и не явилась.

После медицинского обследования семьи было установлено, что у пятимесячной Анастасии спинномозговая грыжа и хроническое расстройство питания. Однако мать ребенка не обратилась за помощью.

"14 декабря 2016 года представители Отдела защиты семьи и детей, УИ ИДН, социальный работник, обслуживающий семью на дому, специалист по социальным вопросам Военно-Антоновского айыл окмоту и семейный врач ГСВ с. Военно-Антоновка посетили семью. После этого Грушевая с дочерью Анастасией были госпитализированы в Национальный центр материнства и детства. Заместителем директора НЦОМД им было обещано бесплатное обследование и лечение. После выписки в конце декабря их госпитализировали в детское отделение Сокулукской территориальной больницы, где они находятся в настоящее время", - добавили в ведомстве.

Остальные дети Светланы и Ирины в настоящий момент находятся в центре реабилитации беспризорных детей города Бишкек.