В КР обсудили меры по защите интересов граждан за рубежом

Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства выслушал об основных итогах работы Министерства иностранных дел в 2016 году по реализации внешнеполитического курса страны.

Эрлан Абдылдаев также доложил о планах на текущий год по дальнейшему развитию сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами и рассказал о принимаемых мерах по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне.

Кроме того, президент Алмазбек Атамбаев и министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев обсудили предстоящие мероприятия по дальнейшему развитию приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана, нацеленных на эффективное продвижение национальных интересов страны, а также активизацию мер по защите прав и интересов кыргызстанцев, находящихся за рубежом.