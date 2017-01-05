В КР обсудили меры по защите интересов граждан за рубежом

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ВБ

Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства выслушал об основных итогах работы Министерства иностранных дел в 2016 году по реализации внешнеполитического курса страны.

Эрлан Абдылдаев также доложил о планах на текущий год по дальнейшему развитию сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами и рассказал о принимаемых мерах по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне.

Кроме того, президент Алмазбек Атамбаев и министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев обсудили предстоящие мероприятия по дальнейшему развитию приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана, нацеленных на эффективное продвижение национальных интересов страны, а также активизацию мер по защите прав и интересов кыргызстанцев, находящихся за рубежом.

URL: http://www.vb.kg/353085
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МИД
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