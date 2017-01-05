Таалайбек Жапаров: Коррупции при выдаче квартир не будет

Сегодня, 5 января, на территории Департамента охраны и конвоирования ГСИН прошла церемония закладки капсулы под строительство нового дома для сотрудников исполнительной системы наказаний.

В ходе церемонии секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров отметил, что завершить строительство двух домов для сотрудников ГСИН планируется этой весной. Отметим, что стены одного из панельных домов уже возведены, заселять военнослужащих будут уже осенью.

"Когда запускали строительство первого дома, у застройщика были определенные обязательства по срокам. Сейчас мы видим, что по срокам они успевают. Мы заложили капсулу для строительства второго корпуса. Завершить строительство двух домов планируется весной текущего года. Я надеюсь, что строительство домов будет завершено вовремя и сотрудники ГСИН получат долгожданные квартиры", - сказал Джумакадыров.

Он напомнил, что по инициативе президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в настоящий момент идет строительство жилплощади для сотрудников других силовых структур.

"В целом мы надеемся, что многие объекты будут завершены в этом году и очередники заедут в свои квартиры", - отметил секретарь Совета обороны.

В свою очередь председатель ГСИН Таалайбек Жапаров отметил, что по Бишкеку в очереди на получение жилья стоит порядка 700 человек.

"С каждым днем очередь растет, так как на службу прибывают все новые люди. В каждом регионе есть своя очередь на получение жилой площади. Эти дома предназначены для тех сотрудников ГСИН, которые работают в учреждениях, дислоцированных на территории Бишкека. В очереди стоят около 700 человек. Два дома рассчитаны на 81 квартиру. В целом, проект рассчитан на 270 квартир. Всего на территории Департамента будут построены пять домов", - отметил Жапаров.

На вопрос о том, насколько высок риск коррупции при выдаче квартир в ведомстве, глава ГСИН пообещал полную прозрачность работы жилищной комиссии.

"Никаких схем не будет, у нас все должно быть прозрачно. Есть определенная очередь, формируются списки тех, кому положено жилье. Эти списки вывесят в учреждениях и каждый сможет отследить на каком месте в очереди он стоит. У нас квартиры получат те, кому положено по закону", - подчеркнул Таалайбек Жапаров.