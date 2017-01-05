Таалайбек Жапаров: Коррупции при выдаче квартир не будет

373  4
Аида Джумашева

Сегодня, 5 января, на территории Департамента охраны и конвоирования ГСИН прошла церемония закладки капсулы под строительство нового дома для сотрудников исполнительной системы наказаний.

В ходе церемонии секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров отметил, что завершить строительство двух домов для сотрудников ГСИН планируется этой весной. Отметим, что стены одного из панельных домов уже возведены, заселять военнослужащих будут уже осенью.

"Когда запускали строительство первого дома, у застройщика были определенные обязательства по срокам. Сейчас мы видим, что по срокам они успевают. Мы заложили капсулу для строительства второго корпуса. Завершить строительство двух домов планируется весной текущего года. Я надеюсь, что строительство домов будет завершено вовремя и сотрудники ГСИН получат долгожданные квартиры", - сказал Джумакадыров.

Он напомнил, что по инициативе президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в настоящий момент идет строительство жилплощади для сотрудников других силовых структур.

"В целом мы надеемся, что многие объекты будут завершены в этом году и очередники заедут в свои квартиры", - отметил секретарь Совета обороны.

В свою очередь председатель ГСИН Таалайбек Жапаров отметил, что по Бишкеку в очереди на получение жилья стоит порядка 700 человек.

"С каждым днем очередь растет, так как на службу прибывают все новые люди. В каждом регионе есть своя очередь на получение жилой площади. Эти дома предназначены для тех сотрудников ГСИН, которые работают в учреждениях, дислоцированных на территории Бишкека. В очереди стоят около 700 человек. Два дома рассчитаны на 81 квартиру. В целом, проект рассчитан на 270 квартир. Всего на территории Департамента будут построены пять домов", - отметил Жапаров.

На вопрос о том, насколько высок риск коррупции при выдаче квартир в ведомстве, глава ГСИН пообещал полную прозрачность работы жилищной комиссии.

"Никаких схем не будет, у нас все должно быть прозрачно. Есть определенная очередь, формируются списки тех, кому положено жилье. Эти списки вывесят в учреждениях и каждый сможет отследить на каком месте в очереди он стоит. У нас квартиры получат те, кому положено по закону", - подчеркнул Таалайбек Жапаров.

URL: http://www.vb.kg/353089
Теги:
ГСИН, недвижимость, Темир Джумакадыров
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Вилена Дильшатова
05.01.2017, 14:38
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 2
Комментариев: 10

Всего дефицита жилья 270 квартир не решат, но это уже треть всех заявок нуждающихся в своём угле сотрудников ГСИН.

0
Цитировать
Жалоба модератору
тунгуч
05.01.2017, 14:42

вообще то ее по своей сути не должно быть -"коррупции при выдачи квартир не будет"----т.е есть вероятность-хоть 2% что возможна коррупция....до сих пор не пойму для чего делали революцию 2005-2010 года...все иделы и ценности революции не оправдали....вообще надо закрепить от АКС ГКНБ 3 сотрудников которые проверяли ..т.е упреждали возможное ее проявление....в комиссии 

0
Цитировать
Жалоба модератору
MaX asdf
05.01.2017, 17:48
Карма: +218
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 340
Минусов: 122
Комментариев: 884

Ну да, конечно, коррупции не будет. Если наших чинуш послушать, так у нас коррупции и нет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
tt tt
06.01.2017, 02:03
Карма: +114
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 167
Минусов: 53
Комментариев: 334

не впервые слышим)))...........если верить словам чиновников,то мы давно живем в шоколаде,,,,,а половина  трудоспособных кыргызстанцев  уехали отдыхать в зарубеж

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  