Во Франции арестовали бывшего премьер-министра Косово

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Французская полиция арестовала бывшего ​премьер-министра Косово Рамуша Харадиная, фигуранта судебного процесса в Гаагском трибунале. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters, полицию Франции и МИД Косово.

По данным агентства, бывший премьер-министр был задержан в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции на основании ордера на арест, выданного Сербией в 2004 году.

МИД Косово заявил агентству, что делает все возможное, чтобы добиться освобождения Харадиная.

Во время войны 1998–1999 гг. Рамуш Харадинай был одним из лидеров "Армии освобождения Косово", которая воевала с югославскими силами, чтобы добиться независимости.

В 2007 году он предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Он обвинялся в организации убийств, изнасилований и издевательств над сербским населением края. Однако в 2008 году был оправдан по всем 37 пунктам обвинения. Позже прокуратура обжаловала это решение Гааги, и в 2010 году трибунал отменил оправдательный приговор. В 2012 году Харадинай вновь был оправдан.

URL: http://www.vb.kg/353090
Теги:
Франция
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