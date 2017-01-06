В день инаугурации Трампа раздадут 4200 сигарет с марихуаной

Организаторы движения DCMJ, выступающие за декриминализацию употребления мариахуаны в Вашингтоне и округе Колумбия, пообещали бесплатно раздать 4200 косяков в день инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на сайт движения.

По плану мероприятие начнётся утром 20 января. В 8 часов утра сторонники DCMJ собираются выдвинуться от станции метро "Дюпонт Сёкл" и пройти маршем до Национальной аллеи, раздавая присоединяющимся к ним сигареты с марихуаной.

Одновременно закурить косяки сторонники движения планируют на 4-й минуте и 20-й секунде речи Дональда Трампа, только если до этого он не выступит в поддержку полной легализации марихуаны в США. Число 420 является особым символом среди курильщиков марихуаны и используется для идентификации "своих".

По словам основателя DCMJ Адама Эйдингера (Adam Eidinger), используемая для закрутки косяков марихуана была выращена полностью легально и их раздача на территории округа Колумбия не запрещена. По закону совершеннолетние (старше 21 года) граждане округа могут носить с собой до двух унций (около 56 граммов) мариахуаны, а передавать другим - до одной унции (около 23 граммов).

Однако Национальная аллея, например, является федеральной землёй, а не частью округа, и на ней курить марихуану нельзя. При помощи акции в DCMJ хотят привлечь внимание федерального правительства к легализации марихуаны в стране и сделать движение общефедеральным.

У Национальной аллеи на больших экранах будет проводиться трансляция инаугурации, состоящей из нескольких этапов. Непосредственное присутствие на церемонии у монумента Вашингтона доступно по билетам, их количество ограничено.