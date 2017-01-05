С мая 2015 года Нацбанк продал 2400 золотых слитков за 342,7 млн сомов

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Гулиза Авазова

С мая 2015 года Национальный банк Кыргызстана начал продажу золотых слитков. Об этом сегодня, 5 января, сообщил глава финансовой организации Толкунбек Абдыгулов на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, с этого дня Нацбанк продал 2400 слитков, общий вес которых составил 123 кг 756 граммов золота.

Сумма продажи золотых слитков - 342 млн 771 тыс. сомов.

Отметим, сегодня комитет рассматривает проект Закона "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики". Как уточняется, проект предусматривает поправку, согласно которой Национальный банк освобождается от НДС при ввозе товаров, используемые в нумизматических целях.

URL: http://www.vb.kg/353092
Теги:
золото
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Комментарии
ВАТ
06.01.2017, 00:20

Что нумизматическое ввозит Банк? И где проводится аукцион или же просто  торговая площадка?

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