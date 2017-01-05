Минтруда договаривается с международными донорами о покупке кресел-колясок

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Алексей Тимаев

Министерство труда и социального развития и международная организация ЛДС Черитис подпишут Меморандум о сотрудничестве по поставке инвалидных кресел-колясок в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Чтобы обеспечить лиц с ограниченными возможностями здоровья креслами-колясками в год потребуется 1000 инвалидных колясок. Поскольку на эти цели выделяется денежные средства, то мы хотим эти финансы направить для приобретения индивидуальных кресел-колясок. То есть каждому лицу с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) подбирать по степени нуждаемости", - сказала министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.

Представитель ЛДС Черитис Карин Картер отметила, что организация предложит три вида кресел-колясок, и Кыргызстан будет первой страной по использованию новых моделей.

Министерство также сообщает, что в ближайшее время планируется проведение обучающих тренингов для сотрудников по определению степени нуждаемости и пользования кресла-колясками ЛОВЗ в городах Бишкек и Ош.

URL: http://www.vb.kg/353093
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