Какчекеев: За рубежом к кыргызам теперь станут относиться настороженно

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Айдана Абдуваитова

После публикации недостоверной информации о причастности кыргызстанца к теракту в Стамбуле мировая общественность изменит свое отношение к кыргызстанцам и станет более настороженно относиться к ним. Таким мнением с "ВБ" поделился политолог Токтогул Какчекеев.

Политолог считает, что распространяя недостоверную информацию о возможной причастности граждан Кыргызстана к теракту, турецкие СМИ наносят ущерб положению кыргызстанцев за рубежом, в частности в самой Турции. И несмотря на опровержение информации, это все равно негативно отразится на положении кыргызстанцев за рубежом.

"Турки сами сказали, что это ошибка, и турецкие власти признали это, соответственно, все вопросы решены, но ведь информация уже ушла и у многих людей создалось уже определенное впечатление. Чувство настороженности все равно останется. Эта настороженность останется не только в Турции, но и в других странах СНГ, в том числе и в России", - уверен он.

Напомним, в минувшие выходные ряд турецких СМИ сообщили о том, что причастным к теракту в Стамбуле 31 декабря является 28-летний гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов. Его фото показал государственный телеканал TRT World, далее его распространили в Сети, а затем о нем писали практически все мировые издания. Позже выяснилось, что полиция ошиблась, приняв Машрапова за подозреваемого из-за внешней схожести, и полицейские после допроса извинились.

И вчера, 4 января, турецкие СМИ сообщили о том, что среди задержанных в качестве подозреваемых 40 человек, у некоторых имеются кыргызские паспорта. Официальных комментариев от турецкой и кыргызской сторон не поступало.

URL: http://www.vb.kg/353094
Теги:
соотечественники, Турция
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Комментарии
Хан
05.01.2017, 16:41

Можно подумать,что раньше к ним относились иначе.

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Жалоба модератору
MaX asdf
05.01.2017, 17:49
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А когда по-другому было? Про Кыргызстан в мире практически никто не знает. А про эту публикацию через неделю забудут.

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мэн
05.01.2017, 21:23

политолог самозванец))))

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