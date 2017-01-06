Минфин создал группу для обеспечения прозрачности республиканского бюджета

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Айдана Абдуваитова

В Минфине создана межведомственная рабочая группа по повышению индекса прозрачности бюджета. Об этом сегодня, 6 января, сообщили в ведомстве.

В ее состав вошли сотрудники министерств и ведомств, члены Общественного совета Минфина, а также представители неправительственных организаций. Рабочая группа должна до 15 февраля разработать план мероприятий и провести общественные слушания.

Напомним, общие доходы республиканского бюджета в 2017 году предусматриваются в сумме 126 828,6 млн сомов и увеличатся по отношению к утвержденному бюджету 2016-го на 2 428,9 млн сомов.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2017 год установлен на уровне 150-150,5 млн сомов, что на 3 297,1 млн сомов больше утвержденного бюджета 2016-го. Дефицит бюджета составит 23 321,9 млн сомов.

URL: http://www.vb.kg/353095
Теги:
бюджет, Министерство финансов
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Комментарии
Чел
06.01.2017, 16:04

Да хоть спецназ создайте, но бюджет от этого прозрачнее не станет.

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