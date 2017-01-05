Власти Турции установили связи совершившего нападение на клуб в Стамбуле

Власти Турции установили связи террориста, совершившего нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Об этом, как сообщает RT, заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак.

Как передаёт Reuters со ссылкой на вице-премьера, террорист, вероятно, является уйгуром по национальности.

Стрелок мог уже уехать из Турции, однако у правоохранителей есть данные о том, где он может скрываться.

Кайнак также заявил, что злоумышленник действовал один, однако не исключено, что ему оказывали помощь.

Вооружённое нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение и открыл стрельбу по посетителям. В результате атаки погибли 39 человек из 13 стран, более 70 пострадали.

Позже в социальных сетях распространили фотографию паспорта Машрапова. Мировые СМИ стали утверждать вероятность того, что паспорт принадлежит подозреваемому в теракте в ночном клубе в Стамбуле. В результате нападения погибли 39 человек. Мужчина опроверг эту информацию и сообщил, что в момент теракта он находился на территории Кыргызстана.