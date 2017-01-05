Сегодня: тайна Елисеевского дела, боевики с паспортами КР, опять штормовое

Тайна Елисеевского дела. В Генпрокуратуре не могут сообщить, когда Аиде Саляновой будут официально предъявлены обвинения по возбужденному в отношении нее уголовному делу по тяжкой, 304-й статье УК. Как сообщили в ГП, сейчас скрупулезно изучаются все обстоятельства и факты, связанные с возобновлением адвокатской лицензии приближенному Максима Бакиева, поэтому вся информация на данном этапе засекречена и представляет тайну следствия.

Уголовное дело в отношении Саляновой возбуждено за то, что в бытность министром юстиции, практически сразу после революции, она возобновила Алексею Елисееву лицензию на право заниматься юридической деятельностью. В этих действиях усматриваются признаки тяжкого должностного преступления. Теперь фигурантке дела должны быть официально предъявлены обвинения, а суд изберет в отношении нее меру пресечения.

У террористов кыргызстанские паспорта. В Турции по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе Стамбула арестованы более 40 человек. Местные СМИ сообщают, что в числе задержанных - выходцы из Дагестана, сирийцы и китайские уйгуры. Беспокойство вызывает то, что пресса пишет о том, что у представителей Поднебесной изъяты паспорта граждан Кыргызстана.

Наши официальные органы пока никак не комментируют эту информацию. Скорее всего, потому что с турецкой стороны не поступили официальные запросы в отношении конкретных граждан и их документов. С одной стороны, на днях СМИ уже напутали и с террористами, и с их паспортами. С другой - теперь речь идет о нескольких боевиках, которых подозревают в связях с террористической организацией "Исламское государство".

Атамбаев улетел в Китай. Сегодня президент Кыргызстана неожиданно отправился в КНР. Хотя, как сообщили в пресс-службе главы государства, рабочий визит в Пекин планировался давно, просто в эту поездку не приглашали представителей прессы.

В Пекине Алмазбек Атамбаев встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем. Главы государств обсудят актуальные аспекты кыргызско-китайских отношений и обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня. Визит продлится не более двух дней.

Деловой подход. Китайцы хотят стать совладельцами авиакомпании "Эйр Кыргызстан" и готовы предоставить спецборт для перелетов первых лиц государства. Интерес к отечественному перевозчику проявили "Южно-Китайские авиалинии".

Представители поднебесной намерены приобрести 49% акций отечественной авиакомпании.

Взамен в течение 5 лет китайская сторона обещает предоставить 5-6 самолетов западного производства для выполнения международных и внутриреспубликанских рейсов. И помимо того, Кыргызстан получит спецлайнер для первых лиц государства. Еще одним важным аргументом является то, что инвестор намерен вывести отечественную авиакомпанию из "черного списка" Евросоюза, чтобы выполнять регулярные перелеты из Кыргызстана в города Европы.

Чтобы по встречке не гоняли. Для безопасности пешеходов и водителей на проспекте Дэн Сяопина от улицы Интергельпо до Алыкулова начаты работы по установке металлических турникетов. Это своего рода разделительная полоса высотой в полтора метра протянется на 3,5 километра.

Препятствие установлено специально, чтобы пешеходы не перебегали дорогу где попало, а любители ездить по встречке были лишены возможность совершать опасные маневры. Мэрия также планируют установить бетонные ограждения (парапеты) на оживленном участке дороги проспекта Дэн Сяопина в районе рынка "Кудайберген".

Опять штормовое. В горах лавиноопасно, гололед и снежные заносы. Кыргызгидромет предупреждает о том, что с 5 по 7 января на горных автодорогах республики будут складываться крайне неблагоприятные погодные условия. Они представляют угрозу для владельцев авто и пассажиров.

Водителей, отправляющихся в путь по горным дорогам, призывают проявить максимальную бдительность и осторожность. При проезде по лавиноопасным участкам дистанция между транспортными средствами должна составлять не менее 500 метров. Спасатели настоятельно рекомендуют иметь в автомобиле запас горючего, питания и воды.