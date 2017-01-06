Медики связали риск деменции с жизнью у загруженных дорог

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У людей, живущих близко к загруженным автодорогам, старческое слабоумие развивается чаще, чем у остальных. Об этом, как сообщает Би-би-си, говорится в исследовании, опубликованном канадским журналом Lancet.

Как показало исследование, у людей, дома которых находятся на расстоянии 50 метров или меньше от загруженных дорог, риск развития деменции в среднем выше на семь процентов. Виной тому - загрязненный воздух.

"Загрязняющие вещества из воздуха попадают в кровь и могут вызвать воспаление, которое связывают с болезнями сердца. В данном исследовании утверждается, что те же вещества по кровотоку попадают также в мозг, что может привести к неврологическим проблемам", - говорит соавтор исследования, сотрудник здравоохранительного ведомства штата Онтарио Рэй Коупс.

В рамках исследования команда ученых проанализировала медицинские данные 6,5 млн жителей Онтарио в возрасте от 20 до 85 лет. В период с 2001 по 2012 год у жителей штата было выявлено более 243 тысячи случаев деменции.

Затем ученые нанесли места жительства людей, у которых развилось слабоумие, на карту, обращая внимание на расстояние их домов от загруженных дорог.

По мере отдаления от дорог риск развития слабоумия уменьшается: у людей, живущих на расстоянии от 50 до 100 метров от дороги, вероятность развития слабоумия всего на 4 процента выше среднего показателя, у живущих на расстоянии от 100 до 200 метров - на два процента, а если человек живет в двухстах метрах от дороги, то дополнительный риск исчезает полностью.

Диагноз старческого слабоумия - один из самых распространенных в мире. Ожидается, что к 2050 году число страдающих от этого недуга взлетит с нынешних 44 до 135 миллионов человек. Каждый год это заболевание обходится миру в 604 млрд долларов.

URL: http://www.vb.kg/353107
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наука
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