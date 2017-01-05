Анонс "ВБ": Тайные ангелы

319  0
Надежда Хохлова

Есть люди, которые спасают чужие жизни, требуя необычного условия - полной анонимности. Наверное, у каждого из них есть причины творить добро инкогнито. Но мы точно знаем, что они читают "Вечерку" и обязательно увидят те слова благодарности, которые так хотят сказать им родители спасенных ребятишек.

В течение всего года в пятничном номере мы публикуем адреса дизельских точек сбора средств на адресную помощь нуждающимся в лечении людям. Основные из них - это сеть кофеен Coffee и редакция "Вечерки". Именно сюда приходит больше всего граждан, желающих сделать взнос в чью–то копилку жизни. Многие из них подписываются просто "Добрый человек". Каждый такой случай - маленькая история, которую мы потом сами дополняем возможными подробностями.

...В кофейню зашла женщина. Одета скромно: теплое, далеко не новое пальто, на голове платок, в руках - тряпичная сумка. Попросила дизельскую тетрадку и молча начала записывать, перечисляя имена детей и оставляя каждому по триста долларов. Так распределила три тысячи!

- Сейчас посмотрю, сколько еще осталось, - женщина полезла в сумку и вынула еще две тысячи долларов. - Это вот на ваше усмотрение распределите. Может, тем, кому никто деньги не передает.

Женщина отсчитала пять тысяч долларов и собралась уходить. На просьбу назвать хотя бы свое имя, скромно ответила: "Махабат. Но это не важно. Ведь все, что я делаю, - это между мной и Богом".

Подробнее читайте в пятницу, 6 января, в газете "Вечерний Бишкек",

URL: http://www.vb.kg/353110
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  