Анонс "ВБ": Тайные ангелы

Есть люди, которые спасают чужие жизни, требуя необычного условия - полной анонимности. Наверное, у каждого из них есть причины творить добро инкогнито. Но мы точно знаем, что они читают "Вечерку" и обязательно увидят те слова благодарности, которые так хотят сказать им родители спасенных ребятишек.

В течение всего года в пятничном номере мы публикуем адреса дизельских точек сбора средств на адресную помощь нуждающимся в лечении людям. Основные из них - это сеть кофеен Coffee и редакция "Вечерки". Именно сюда приходит больше всего граждан, желающих сделать взнос в чью–то копилку жизни. Многие из них подписываются просто "Добрый человек". Каждый такой случай - маленькая история, которую мы потом сами дополняем возможными подробностями.

...В кофейню зашла женщина. Одета скромно: теплое, далеко не новое пальто, на голове платок, в руках - тряпичная сумка. Попросила дизельскую тетрадку и молча начала записывать, перечисляя имена детей и оставляя каждому по триста долларов. Так распределила три тысячи!

- Сейчас посмотрю, сколько еще осталось, - женщина полезла в сумку и вынула еще две тысячи долларов. - Это вот на ваше усмотрение распределите. Может, тем, кому никто деньги не передает.

Женщина отсчитала пять тысяч долларов и собралась уходить. На просьбу назвать хотя бы свое имя, скромно ответила: "Махабат. Но это не важно. Ведь все, что я делаю, - это между мной и Богом".

Подробнее читайте в пятницу, 6 января, в газете "Вечерний Бишкек",