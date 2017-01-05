Анонс "ВБ": Алишер, Медер, Лида и другие

Есть на "Дизеле" меценаты, чьи имена уже стали нарицательными. Алишер - один из них. Наш соотечественник живет в Европе, иногда бывает в Кыргызстане. Помогает внезапно и уже тогда, когда время убивает, а помощи ждать неоткуда.

- Впервые Алишер позвонил в 2015 году после публикации в "Вечерке", которую прочитал по Интернету. Деньги передал с запасом - десять тысяч долларов, их хватило на спасение троих ребятишек. В 2016–м передавал крупные суммы на лечение сердечек Айганыш Тотоновой и Эржана Тентиева. Мы все гадали, какой он, этот наш Алишер? А однажды на встречу ко мне в кофейню пришел молодой мужчина, максимум тридцать с хвостиком, оставил деньги, как он выразился, на детей и улыбнулся: "Я Алишер", - рассказывает волонтер "Дизельфорума" Зульфира Хайбуллина.

Медер - это еще один человек, который давно и тихо участвует практически во всех дизельских темах, где требуется организация перелетов для лечения за рубежом. Работая в авиакомпании, он всегда ходатайствовал перед руководством о льготном приобретении авиабилетов. А летом, когда остро не хватало денег на перелет в Индию маленькой Наристе и ее родителей, Медер купил им авиабилеты за свой счет. Кстати, Наристе стала нашей общей победой в 2016–м - ей сделали уникальную пересадку печени, заменив при этом и всю кровь, и сейчас малышка жива–здорова!

Подробнее читайте в пятницу, 6 января, в газете "вечерний Бишкек",