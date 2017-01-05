ГРС снизило стоимость срочного изготовления паспортов. Это временно

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Кирилл Степанюк

С 4 января временно снижена стоимость изготовления паспортов граждан Кыргызстана по линии срочного документирования за 2, 4, 8 дней. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Паспорт гражданина КР образца 2004 года (ID-карт):

- 8 дней - 442 сома;

- 4 дня - 540 сомов;

- 2 дня - 639 сомов.

Общегражданский паспорт гражданина КР образца 2006 года (загранпаспорт):

- 8 дней - 884 сома;

- 4 дня - 982 сома;

- 2 дня - 1081 сом.

Как сообщает ГРС, предпринятая мера связана с исполнением плана утвержденного Советом обороны Кыргызстана по демонтажу коррупционных рисков в госпредприятии "Инфоком". Кроме того, в регистрационной службе объясняют снижение цен исполнением постановления правительства от 10 декабря 2015 года "О мерах по стабилизации курса национальной валюты и дедолларизации экономики".

URL: http://www.vb.kg/353112
Теги:
ГРС, паспорт
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