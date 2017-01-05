Семья больного ребенка купила машину на матпомощь из президентского фонда

Отец больного гидроцефалией Рахмандерди Рысбаева распорядился средством, выделенным в качестве материальной помощи семье из президентского фонда, купив на них автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отметим, в сельском округе Кара-Суу Таласского района проживает семья, глава семейства Алмазбек Рысбаев является инвалидом. Три года назад у него были проблемы с ногой, после чего ее ампутировали. Его супруга также болеет. В 2013 году у них родился сын Рахманберди Шырдабеков. Через два месяца после рождения у мальчика начала увеличиваться голова. И спустя 5 месяцев родители повезли его в Бишкек, чтобы показать врачам. Тогда медики после обследования поставили диагноз "гидроцефалия".

В 2015 году президент Алмазбек Атамбаев выделил 100 тыс. сомов для оказания материальной помощи Алмасбеку Рысбаеву – отцу двухлетнего Рахманберди для соответствующего ухода на ним. Также глава государства поручил Министерству здравоохранения взять под особый контроль вопрос оказания медицинской помощи мальчику.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

"Врачи сказали, что ребенок неоперабельный. К сожалению, у него был такой диагноз. Ребенок находится под наблюдением врачей. Завтра к нему поедут невропатологи", - рассказали в Минздраве.

В ведомстве отметили, не стоит поспешно оценивать решение семьи купить машину на средства, выделенные из президентского фонда.

"Всех подробностей мы не знаем. До нас дошла информация, что семья купила автомобиль на те деньги, которые были выделены для ребенка. Может, машина нужна для заработков, и тем самым родители пытаются прокормить малыша. Нельзя это сразу воспринимать негативно", - считают в ведомстве.