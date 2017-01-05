МИД: Идет проверка информации о возможных пострадавших во взрыве в Измире

268  0
Айдана Абдуваитова

Посольство Кыргызстана в Турции проверяет информацию о наличии среди пострадавших в результате взрыва в Измире граждан Кыргызстана.Об этом сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева на своей странице в Facebook.

"Наше посольство Кыргызстана в Анкаре связалось с представителями кыргызской диаспоры, проживающими в Измире, которые отметили, что здание суда расположено вдали от жилых зданий, университетов и общежитий. В настоящее время посольство при содействии диаспоры в городе Измир проводит работу по получению информации о возможных пострадавших среди граждан Кыргызстана", - написала Кулукеева.

Напомним, сегодня, 5 января в 16.00 по турецкому времени вблизи здания суда в Измире прогремел взрыв. Детали инцидента выясняются. Турецкая служба "Голос Америки" уточняет, что на месте происшествия горит автомобиль, и по мнению турецких официальных лиц, это может быть причиной взрыва. Ранения получили как минимум 10 человек. СМИ также сообщают, полицейские застрелили одного из двух лиц, подозреваемых в причастности к нападению.

Отметим, власти Турции издали экстренный указ, запрещающий СМИ освещать ситуацию вокруг взрыва у здания суда.

URL: http://www.vb.kg/353117
Теги:
МИД, соотечественники, Турция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  