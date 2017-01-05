МИД: Идет проверка информации о возможных пострадавших во взрыве в Измире

Посольство Кыргызстана в Турции проверяет информацию о наличии среди пострадавших в результате взрыва в Измире граждан Кыргызстана.Об этом сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева на своей странице в Facebook.

"Наше посольство Кыргызстана в Анкаре связалось с представителями кыргызской диаспоры, проживающими в Измире, которые отметили, что здание суда расположено вдали от жилых зданий, университетов и общежитий. В настоящее время посольство при содействии диаспоры в городе Измир проводит работу по получению информации о возможных пострадавших среди граждан Кыргызстана", - написала Кулукеева.

Напомним, сегодня, 5 января в 16.00 по турецкому времени вблизи здания суда в Измире прогремел взрыв. Детали инцидента выясняются. Турецкая служба "Голос Америки" уточняет, что на месте происшествия горит автомобиль, и по мнению турецких официальных лиц, это может быть причиной взрыва. Ранения получили как минимум 10 человек. СМИ также сообщают, полицейские застрелили одного из двух лиц, подозреваемых в причастности к нападению.

Отметим, власти Турции издали экстренный указ, запрещающий СМИ освещать ситуацию вокруг взрыва у здания суда.