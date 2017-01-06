Коррумпированный торрент-треккер

Народную новость прислала Несси

Хочу сообщить общественности о коррупции на сайте megatorrents.kg

На базе сервера созданы закрытые группы, в которых непонятно что происходит, и постоянно передают ссылки на контент, запрещённый законом, о соблюдении авторского права. Якобы администрация сайта за это ответственности не несет. На самом деле именно администрация и распространяет весь контент. Что на самом деле скрывается за торрент-треккером?

Считаю, что МВД должно обратить внимание на юридическую сторону этого дела. Стоит отметить, что админ сайта "мегаторентс" - юридическое лицо.