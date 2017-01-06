Коррумпированный торрент-треккер

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Народную новость прислала Несси

Хочу сообщить общественности о коррупции на сайте megatorrents.kg

На базе сервера созданы закрытые группы, в которых непонятно что происходит, и постоянно передают ссылки на контент, запрещённый законом, о соблюдении авторского права. Якобы администрация сайта за это ответственности не несет. На самом деле именно администрация и распространяет весь контент. Что на самом деле скрывается за торрент-треккером?

Считаю, что МВД должно обратить внимание на юридическую сторону этого дела. Стоит отметить, что админ сайта "мегаторентс" - юридическое лицо.

URL: http://www.vb.kg/353122
Теги:
Интернет, коррупция
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Комментарии
123
06.01.2017, 10:13

Просто автору фильм посмотреть хочется, а скачать без регистрации не получается.

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222
06.01.2017, 10:21

а на каких торрентах соблюдают авторские права?

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Talant Artelow
06.01.2017, 10:46
Карма: +96
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 122
Минусов: 26
Комментариев: 120

На всех сайтах развлекательного характера размещены нелегальный или не лицензионный контент.

С уровнем зарплаты в Кыргызстане никто не может приобрести лицензионный контент и оплачивать полную стоимость автором.

Я лично за пиратский контент!

Если денег много покупайте за деньги контент.

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Tima
06.01.2017, 11:17

Вот именно поддерживаю не нравится не заходите туда ! тысячи людей в восторге от этого сайта за что им большой респект !  а лицензионный контент - я вас умаляю , это не про нас . Нам до уровня жизни западных стран еще лет 100 развиваться ! так что как только так сразу _) просто надо подождать лет 100 ) 

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Людмила
06.01.2017, 12:24

Хотелось бы знать, кто несет ответственность за уборку пешеходной дороги по улице Донецкой (ныне Суеркуловой)  Прошла сегодня   по южной стороне этой улицы от Советской до Орто-Сайского рынка, еле  одолела эту дорогу, по ней оказывается можно только на коньках. Вообще этот участок  дороги меня и летом удивлял: газоны высадили, но никогда они почему-то не поливались. 

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212
06.01.2017, 13:47

это кому же на хвост наступили??? что такой ор подняли на всю округу, я сам пользуюсь этим трекером и что? ничего такого там запрещенного нет и не было, все что было написано явная заказуза, типа от народа и мол примтите меры

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Нурба
06.01.2017, 15:23

Talant Artelow

На всех сайтах развлекательного характера размещены нелегальный или не лицензионный контент.

С уровнем зарплаты в Кыргызстане никто не может приобрести лицензионный контент и оплачивать полную стоимость автором.

Я лично за пиратский контент!

Если денег много покупайте за деньги контент.

А если может то это что олигарх сразу? Билет на фильм 300-400 сом, компьютерная игра 1000 сом, музыкальный альбом 1000 сом. Это не такие большие деньги, но зато и автор доволен и закон не нарушен, и налог какой ни какой уплачен. Те кто за пиратский контент чаще всего и кричат, что в стране всё плохо

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Чел...
06.01.2017, 15:54

Не нравится не заходите. При чем здесь коррупция????

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