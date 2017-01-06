В Алматы гаишники отказались от жезлов (Видео)

673  1
Алексей Тимаев

В Соцсетях появилось видео, как полицейский в Алматы регулирует движение без использования жезла.

В видеоролике, размещенном пользователем Макпал Аманбай в Facebook, инспектор регулирует жестами рук, на которые надеты светоотражающие перчатки белого цвета.

В свою очередь, пресс-секретарь комитета административной полиции МВД Казахстана Ирина Лукьянова сделала репост видео, сделав подпись "Алматы. Регулировщик. Без жезла. В светоотражающих перчатках. Есть контакт".

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года казахстанские полицейские перестанут использовать в работе жезлы. Остановка будет производиться только жестом рук с одновременной подачей свистка либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах, а также в режиме автопатрулирования.

МВД Казахстана руководствуется опытом стран Европы и США, где жезлы сотрудниками полиции не применяются. В ночное время полицейские будут регулировать дорожное движение с использованием светоотражающих жилетов.

URL: http://www.vb.kg/353124
Теги:
Казахстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Джобс
06.01.2017, 18:44

Периодический маразм лучше, чем маразм без конца.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  