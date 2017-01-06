В Алматы гаишники отказались от жезлов (Видео)

В Соцсетях появилось видео, как полицейский в Алматы регулирует движение без использования жезла.

В видеоролике, размещенном пользователем Макпал Аманбай в Facebook, инспектор регулирует жестами рук, на которые надеты светоотражающие перчатки белого цвета.

В свою очередь, пресс-секретарь комитета административной полиции МВД Казахстана Ирина Лукьянова сделала репост видео, сделав подпись "Алматы. Регулировщик. Без жезла. В светоотражающих перчатках. Есть контакт".

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года казахстанские полицейские перестанут использовать в работе жезлы. Остановка будет производиться только жестом рук с одновременной подачей свистка либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах, а также в режиме автопатрулирования.

МВД Казахстана руководствуется опытом стран Европы и США, где жезлы сотрудниками полиции не применяются. В ночное время полицейские будут регулировать дорожное движение с использованием светоотражающих жилетов.