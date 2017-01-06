Культурные клубы. Определены самые худшие и лучшие учреждения культуры КР

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана провело республиканский смотр-конурс среди клубов (домов культуры) на звание самых лучших и самых худших учреждений культуры (на кыргызском языке: "Эң мыкты маданият үйү" и "Эң начар маданият үйү").

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, по итогам конкурса республиканская комиссия определила самые лучшие Дома культуры (клубы).

В республиканском конкурсе-смотре участвовали все 704 клуба.

Самые лучшие Дома культуры (клубы):

1. Баткенская область – Дом культуры в селе Кара-Булак, Тогуз-Булакский айыл окмоту, Лейлекский район;

2. Джалал-Абадская область – Дом культуры в селе Кашка-Суу, Аксыйский район. Дом культуры им. К.Жаманбаева в селе Саргата, Токтогульский район;

3. Иссык-Кульская область – Дом культуры в селе Барскоон, Жети-Огузский район;

4. Нарынская область – Дом культуры им. И.Тентимишева в селе Исакеева, Кочкорский район;

5. Ошская область – Дом культуры в селе Мырза-Аке, Узгенский район;

6. Таласская область – Дом культуры в селе Шекер, Кара-Бууринский район;

7. Чуйская область – Кара-Балтинский дом культуры им. В.И. Ленина.