Игра по-крупному. 700 тысяч долларов похитил казахстанец у белорусов

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Алексей Тимаев

Почти $700 тысяч похитил бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси. Сообщают казахстанские СМИ в четверг.

Как сообщается, национальным бюро по противодействию коррупции РК задержан старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси А. Сейдуалиев.

Установлено, что Сейдуалиев в период с 2012 по 2015 год путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО "Активбизнесплюс" похитил бюджетные денежные средства в сумме $207 тысяч. Кроме того, за указанный период А. Сейдуалиев похитил денежные средства в сумме $474 883, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь.

Как уточнили в пресс-службе нацбюро, общая сумма похищенных денежных средств составляет $681 883. В настоящее время Сейдуалиев водворен в ИВС ДВД г. Астаны. Досудебное расследование продолжается.

URL: http://www.vb.kg/353126
Теги:
Казахстан, хищение
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Комментарии
1
06.01.2017, 10:02

вообще то правильнее будет написать, что похитил деньги Республики Казахстан находясь на ответственном дип.посту в Беларуси, это же казахстанские были деньги и в 1-м и 2-м случае.

0
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123
06.01.2017, 10:18

О как. Вот бы наши посольства проверить ПО ЧЕСТНОМУ на предмет правильного бухгалтерского учета, не говоря уже явных нарушениях, тем более хищениях или мошенничестве, особенно те, где есть спецсредства (доход от торговли визами - в доход государства конечно..) начиная 01 с: РФ, КНР, РК, ИРИ, США и те кто на бюджете 100%. надо проверять всегда.

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