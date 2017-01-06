Игра по-крупному. 700 тысяч долларов похитил казахстанец у белорусов

Почти $700 тысяч похитил бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси. Сообщают казахстанские СМИ в четверг.

Как сообщается, национальным бюро по противодействию коррупции РК задержан старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси А. Сейдуалиев.

Установлено, что Сейдуалиев в период с 2012 по 2015 год путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО "Активбизнесплюс" похитил бюджетные денежные средства в сумме $207 тысяч. Кроме того, за указанный период А. Сейдуалиев похитил денежные средства в сумме $474 883, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь.

Как уточнили в пресс-службе нацбюро, общая сумма похищенных денежных средств составляет $681 883. В настоящее время Сейдуалиев водворен в ИВС ДВД г. Астаны. Досудебное расследование продолжается.