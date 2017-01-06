Сына Усамы бен Ладена внесли в черный список террористов

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Власти США внесли имя сына экс-главы группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена в черный список террористов. Это означает, что гражданам США запрещено связываться с ним, а все его счета на территории страны подлежат заморозке, сообщает Би-би-си.

В списке, который составляет Госдепартамент США, Хамза бен Ладен назван "особо опасным международным террористом".

В перечень также попал один из лидеров "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" Ибрагим аль-Банна.

Американские спецслужбы утверждают, что Хамза бен Ладен стал активным пропагандистом "Аль-Каиды" после смерти своего отца, убитого в Пакистане в ходе операции спецслужб США в мае 2011 года.

Во время обыска в доме бен Ладена были найдены письма, в которых Хамза просит главу "Аль-Каиды" обучить его и сделать своим наследником.

По данным спецслужб США, Усама бен Ладен планировал передать сыну управление "Аль-Каидой", хотя на момент написания письма (2009 год) они не виделись более восьми лет.

Однако в итоге после смерти бен Ладена главой группировки стал египтянин Айман Завахири.

При этом Хамза бен Ладен время от времени выпускал видеообращения к своим сторонникам, в которых грозил США новыми нападениями.

URL: http://www.vb.kg/353128
Теги:
США, терроризм
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