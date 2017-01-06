МИД: Среди пострадавших в результате взрыва в Измире нет кыргызстанцев

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Айдана Абдуваитова

По предварительным данным, среди пострадавших и погибших в результате взрыва в Измире граждан Кыргызстана нет. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, вчера, 5 января, в 16.00 по турецкому времени вблизи здания суда в Измире прогремел взрыв. Детали инцидента выясняются. Турецкая служба "Голос Америки" уточняет, что на месте происшествия горит автомобиль, и по мнению турецких официальных лиц, это может быть причиной взрыва. Ранения получили 5 человек. Два террориста были ликвидированы на месте.

URL: http://www.vb.kg/353135
Теги:
МИД, соотечественники, Турция, терроризм
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