МИД: Среди пострадавших в результате взрыва в Измире нет кыргызстанцев

По предварительным данным, среди пострадавших и погибших в результате взрыва в Измире граждан Кыргызстана нет. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, вчера, 5 января, в 16.00 по турецкому времени вблизи здания суда в Измире прогремел взрыв. Детали инцидента выясняются. Турецкая служба "Голос Америки" уточняет, что на месте происшествия горит автомобиль, и по мнению турецких официальных лиц, это может быть причиной взрыва. Ранения получили 5 человек. Два террориста были ликвидированы на месте.