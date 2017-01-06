Сторонники легализации марихуаны в Грузии провели акцию по посеву конопли

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Лидер партии "Новый политический центр – Гирчи" и бывший член парламента Зураб Джапаридзе призывает к смягчению антинаркотического законодательства в Грузии, сообщает Центральноазиатская новостная служба

В канун Нового года 41-летний основатель партии "Новый политический центр – Гирчи" Джапаридзе посадил семена марихуаны в присутствии единомышленников и телекамер.

Офис партии в Тбилиси превратился в теплицу для 77 горшочков с семенами конопли, привезенных со всех концов страны.

Акция проводилась в рамках кампании по легализации марихуаны и декриминализации всех видов наркотиков.

Джапаридзе, который рассматривает посев марихуаны как акт гражданского неповиновения и политический протест против жесткой антинаркотической политики Грузии, также понимает, что его продолжением может стать судебная драма, участниками которой будут он сам и два десятка сторонников, добровольно и демонстративно нарушивших уголовный кодекс Грузии.

По грузинским законам предусматривается тюремное заключение для людей, употребляющих наркотики, на срок до 14 лет.

Тем временем МВД Грузии сообщило о начале расследования "незаконного посева" конопли.

URL: http://www.vb.kg/353136
Теги:
Грузия, наркотики
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