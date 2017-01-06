Еще один оползень начал двигаться в Ошской области. В опасности 16 домов

Южнее села Жалгыз-Жанак Сузакского района начал движение оползень, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, за один день января оползень продвинулся на 50 метров. В опасности жители 16-ти домов.

Примерный объем оползня составляет 40 млн кубических метров. Он уже сходил в 1990-1994-е годы, в результате чего пострадали 6 домов.

Ранее жильцам домов на этом участке были выделены земельные участки и ссуды для строительства жилья в других безопасных местностях. Но эти семьи до сих пор не переехали.

5 января этого года специалисты МЧС напомнили представителям райгосадминистрации и сельской управы о необходимости переселения 16 семей.

Оползень находится под наблюдением.