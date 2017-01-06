По факту взрыва дерева возле Генпрокуратуры назначен ряд экспертиз

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Аида Джумашева

По факту взрыва дерева возле Генпрокуратуры назначен ряд экспертиз. Об этом сегодня, 6 января, "ВБ" сообщили в ГУВД Бишкека.

Как уточняется, данный факт расценивается как хулиганство. Там также отметили, что на месте взрыва, возле поваленного дерева, никаких осколков не было найдено. Чем конкретно было подорвано дерево, выясняется. На место ЧП выезжала оперативная группа из числа сотрудников 10-го управления МВД, саперы и кинологи.

Напомним, 5 января возле здания Генпрокуратуры милиция нашла поврежденное от взрыва дерево. Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что рано утром жители южной части столицы слышали шум, напоминавший взрыв.

URL: http://www.vb.kg/353142
Теги:
взрыв, Генеральная прокуратура
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Комментарии
Фрунзе
06.01.2017, 11:01

Обычный детонационный шнур и всего делов.

Тут спецы много не скажут.

Другой вопрос, зачем было дерево портить?

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