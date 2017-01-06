Спортсмены Кыргызстана по неолимпийским видам будут получать стипендии

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Гулиза Авазова

Спортсменам Кыргызстана по неолимпийским видам спорта учредят государственные стипендии. Об этом сегодня, 6 января, сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов на заседании ведомства.

По его словам, это необходимо для поощрения и мотивации спортсменов, которые завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира по неолимпийским видам спорта.

Как отметил Аманкулов, это станет возможным после внесения изменений в Закон "О Физической культуре и спорте", что планируется сделать в этом году.

Помимо этого, он поручил Жоомарту Шамканову, главе Дирекции по неолимпийским видам спорта, в этом году определить приоритетные виды спорта. "У дирекции бюджет всего 12 млн сомов, как вы пытаетесь развивать 36 видов спорта? Да и зачем тратить государственные деньги на те виды спорта, у которых всего два спортсмена и один тренер?" - сказал он.

По мнению главы госагентства, нужно делать акцент на те виды спорта, в которых спортсмены показывают результаты на мировом уровне, а также включены в Азиатские игры.

"Мы не должны уходить в коммерческий спорт и прежде всего обращать внимания на воспитательную часть и развивать патриотизм у спортсменов", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/353145
Теги:
спорт
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