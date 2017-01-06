Гидроагрегат на Токтогульской ГЭС восстановили

Сегодня, 6 января, гидроагрегат № 2 на Токтогульской ГЭС после ремонта вновь введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".

Вчера, 5 января, гидроагрегат № 2, трансформатор № 2 и кабельная линия 2-500 кВ были введены в работу в тестовом режиме, и после этого сегодня кабель 500 кВ на Токтогульской ГЭС вновь несет заданную нагрузку.

"На данный момент все четыре гидроагрегата работают в полном объеме", - отметили в холдинге.

Напомним, на Токтогульской ГЭС в ночь на 16 декабря произошел внеплановый вывод из работы гидроагрегата № 2 из-за повреждения его вспомогательного оборудования. В период ремонтных работ ограничений в подаче электроэнергии не было. Причиной повреждения кабельной линии - естественное старение изоляции кабеля. Отметим, кабель уже выходил из строя по той же причине 23 декабря 2015 года.