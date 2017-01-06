Что нужно Ормукову, или Как бывший чиновник назвал себя поэтом

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Кира Саввина

Решил словить волну и оседлать ее, куй железо, пока горячо - так можно описать бурную "фейсбучную" деятельность Темирлана Ормукова, который называет себя поэтом.

По сути стихи этого внезапно ставшего поэтом человека посредственны, особой поэтической ценности не имеют. Их спасает только острота критики в адрес президента Атамбаева. Видимо, это и привлекает аудиторию.

Милое дело - поносить властей предержащих. Как бы это странно ни звучало, но власть в Кыргызстане, как и в любой другой стране априори подвержена некоей дискриминации. Власть можно пинать, распинать - все сходит с рук. На этом греют руки разные люди, порой откровенные проходимцы, преследующие свои корыстные цели.

Стало модным, совершив проступок или уголовное деяние, в качестве защиты использовать критику власти, а потом наряжаться в оппозиционера. Хороший ход, ничего не скажешь, народ сочувствует страдальцам. Только последствия могут быть страшными, это путь к откровенной охлократии. Между тем мудрые римляне говорили: суров закон, но он закон.

Ормуков применяет такую же тактику и уже обретает ореол "узника совести". Аргументы новоявленного поэта, которые он приводит в свою защиту, достаточно странные. Мол, меня не преследовали даже при Бакиеве за сатирические стихи. Во-первых, как такового поэта Ормукова в роли "народной трибуны" в бакиевские времена никто не знал. Во-вторых, все, кто жестко противостоял бакиевскому режиму и воспринимались серьезными противниками, подвергались гонениям, некоторых просто убивали.

И еще, при Бакиеве царили произвол и своеволие. Беглый тиран особо и не пытался разбираться со своими оппонентами в правовом поле. Он был выше закона, ему ничего не стоило одним мановением руки уничтожить человека. И поэтому он особо и не заморачивался. Недаром его сыночек Максим Бакиев поговаривал, что у него "пять миллионов баранов". Это значит, что в любой момент он мог просто пустить в расход любого кыргызстанца.

И когда Ормуков говорит, что при Бакиеве он себя чувствовал свободнее, становится не по себе тем, кто пережил страшный период независимого Кыргызстана. Бакиев чувствовал себя монархом и, может, был готов терпеть шутов, как это было принято при королевских дворах. Но он знал, что в любое время шут может оказаться на эшафоте.

Возможно, Ормукову стоит подумать над этим. Разница между тираном и президентом демократической страны большая. Тиран плюет на законы, его справедливость – это его произвол и своеволие, и чтобы защитить себя любимого, свою честь, ему нет нужды преследовать своих врагов по закону. Стоит только щелкнуть пальцами - и нет критика, нет оппозиционера. И не нужно особо суетиться, напрягать своих юристов, суды, когда можно просто после жестоких пыток сбросить человека с крыши дома, как это было с журналистом Геннадием Павлюком. Или же сжечь в авто, как было с Медетом Садыркуловым.

Президент демократической страны воспринимает себя таким же гражданином, как и все другие жители государства. Он так же имеет право на защиту своего достоинства путем обращения в соответствующие структуры по закону. И если в адрес главы государства идет откровенная клевета, сыплются оскорбления, как гражданин он может подать иск в суд. Одним словом, защищается так же, как и другие граждане.

Почему же те, кто защищает и превозносит Ормукова, да и сам поэт, забывают об этом. При этом все время твердят о том, что перед законом все равны. Как пел Владимир Высоцский, "я вам, ребяты, на мозги не капаю, но вот он - перегиб и парадокс".

Странным образом Ормуков и сотоварищи пытаются поставить президента Атамбаева вне закона, то есть выше закона. Если исходить из их логики, то президент страны должен жить в особом статусе в отношении законов. Возникает вопрос: тогда о каком правовом государстве может идти речь? Вы же пытаетесь лишить президента страны, такого же гражданина, как вы, права на законную защиту своих интересов. Таким образом подчеркиваете исключительность одного гражданина, пусть даже облеченного верховной властью. Это уже удар по демократическим принципам с тяжелыми последствиями.

И если вы говорите о свободах человека, может, стоит вспомнить и о том, что свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого. На что рассчитывает Ормуков, если, вырвав из контекста слова Атамбаева, начинает спекулировать отрывками, откровенно натравливая на президента жителей отдельных регионов. Это все равно, что обвинить всех мусульман или христиан в терроризме, вырвав из контекста священных писаний слова о насилии.

И если Ормуков считает себя поэтом, то должен понимать особую миссию поэзии, которую в своих стихах выразил великий Пушкин:

"И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал".

Или у Ормукова есть только дар рифмоплета, который он использует для своих каких-то корыстных целей. Почему-то вспоминается Незнайка из детства, как он сочинял стихи: "Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка!".

Может, вся правда кроется в противостоянии, которое наблюдается в "Обществе слепых и глухих" из-за борьбы за различные блага и преференции между группировками. И Ормуков, как член одной из противоборствующих сторон, просто решил все перевести в политическую плоскость, выставив себя и своих соратников оппонентами власти. Слабость своих аргументов усилить политикой, создав таким образом резонанс в обществе и давление на своих конкурентов.

И еще. Ормуков был фактически правой рукой тогдашнего директора Калыка Мамбетакунова и заведовал социальным центром Кыргызского общества слепых и глухих. Выступал в защиту Мамбетакунова на пресс-конференциях.

То есть по сути был чиновником, распределял помощь, квартиры и прочее, а не поэтом, как сейчас называет сам себя.

URL: http://www.vb.kg/353148
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Комментарии
Ред Шухарт
06.01.2017, 12:39
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тьфу блин! поэт...  

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Аскар Токтошев
06.01.2017, 12:59
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То есть по сути был чиновником, распределял помощь, квартиры и прочее, а не поэтом, как сейчас называет сам себя.

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интересно как он это все распределял? имею ввиду честно и беспристрастно? сомневаюсь

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Бекзат Асаналиев
06.01.2017, 13:07
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да конечно, беспристрастно.. с этого нелюбовь Ормукова к представителям власти и началась, что ему и шефу не дали "распределять" как хотят

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Асселим Дауренова
06.01.2017, 13:07
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Из-за этой свободы слова каждый возомнил себя поэтом, правозащитником, оппозиционером, активистом. Дико критикуют власть, а вот что они сами сделали для страны, для общества? НИЧЕГО! И причина их критики в одном, они остались без власти, без кормушки, не могут творить свой беспредел как во время Бакиева, Акаева, вот и решили критиковать, истерить по тактике "лучшая защита - это нападение"

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Марина Дягилева
06.01.2017, 13:18
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Слишком много слов о каком-то третьесортном экс-чинуше, который оставшись без жирного места вдруг возомнил себя Шекспиром.

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Anjelika Куруттаева
06.01.2017, 13:19
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Он инвалид, которого использует Текебаев и его шобла. Совсем уже двинулись и опустились чиновники, людей с особыми нуждами в свои интриги втягивают.

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Алмаз
06.01.2017, 14:11

А я считаю что Бакиев был лучшим.

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Кристина Магомедова
06.01.2017, 16:50
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Алмаз

А я считаю что Бакиев был лучшим.

Курманбек Салиевич, вы бы с детьми больше времени проводили, чем в инете. А то опять вырастите Максима.

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