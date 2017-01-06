Мира Карыбаева: План мероприятий Года нравственности представят через месяц

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Аида Джумашева

План мероприятий Года нравственности, воспитания и культуры представят через месяц. Об этом сегодня, 6 января, на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя аппарата президента Мира Карыбаева.

По ее словам, этот план разработает оргкомитет, состоящий из числа представителей госорганов и гражданского общества.

 "Через месяц он будет сформирован совместно с гражданским обществом. Все предложения принимаются, это открытый процесс. Если граждане внесут свои пожелания,  их вполне можно обсудить. В прошлом году план мероприятий состоял из 70 пунктов", - сказала Карыбаева.

URL: http://www.vb.kg/353151
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент
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Комментарии
Радик Давыдов
06.01.2017, 12:33
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Комментариев: 118

в соцсетях было много интересных инициатив, вот и шанс реализовать!

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Дворник
06.01.2017, 14:02

Где будете принимать предложение? 

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