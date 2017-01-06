Мира Карыбаева: План мероприятий Года нравственности представят через месяц

План мероприятий Года нравственности, воспитания и культуры представят через месяц. Об этом сегодня, 6 января, на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя аппарата президента Мира Карыбаева.

По ее словам, этот план разработает оргкомитет, состоящий из числа представителей госорганов и гражданского общества.

"Через месяц он будет сформирован совместно с гражданским обществом. Все предложения принимаются, это открытый процесс. Если граждане внесут свои пожелания, их вполне можно обсудить. В прошлом году план мероприятий состоял из 70 пунктов", - сказала Карыбаева.