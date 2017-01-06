Госагентство спорта намерено заключить контракт с федерациями Кыргызстана

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В Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта намерены заключить контракты с федерациями Кыргызстана по отдельным видам спорта. Об этом сегодня, 6 января, заявил глава госагентства Канат Аманкулов на заседании ведомства.

По его словам, в этих контрактах будут четко прописаны обязанности каждого в развитии того или иного вида спорта, в частности госагентства, дирекций и федераций.

Отметим, в ведении госагентства находятся три дирекции, которые отвечают за развитие и результаты по видам спорта в стране - по олимпийским, неолимпийским и национальным. Также есть республиканские школы Олимпийского резерва (РСДЮСШОР), отвечающие за развитие детско-юношеского спорта.

Федерации, будучи общественными организациями, также развивают свои виды спорта, являясь мостом между государством и международными федерациями.

Аманкулов считает, что заключение контрактов выявит, сколько на самом деле выделяет средств госагентство в лице дирекций на ту или иную отрасль спорта, а также сколько денег затрачивают федерации. В качестве примера он привел РСДЮСШОР по футболу, на нужды которой в год выделяется 12 миллионов сомов, однако информация об этой сумме до федерации не доходит.

URL: http://www.vb.kg/353152
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