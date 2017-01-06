Стали известны сроки уплаты налогов и предоставления отчетности в 2017 году

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ВБ

Государственная налоговая служба распространила сегодня, 6 января, данные по срокам уплаты и представления налоговой отчетности на 2017 год.

Также ГНС КР начала кампанию по приему Единой налоговой декларации (ЕНД) по итогам 2016 года.

Декларационная кампания началась с начала текущего года и пройдет в два этапа: юридические лица - до 1 марта, физические лица - до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2016 год доходах или представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

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URL: http://www.vb.kg/353153
Теги:
ГНС, налоги
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