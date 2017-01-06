Госагентство спорта не приняло отчет дирекции по итогам Олимпийских игр

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта не приняло годовой отчет своего подведомства - Дирекции по олимпийским видам спорта. Сегодня, 6 января, на заседании госагентства главу дирекции Назирдина Акылбекова отправили на доработку отчета.

Статс-секретарь госагентства Нуржан Бардинова спросила у Акылбекова, почему он подготовил поквартальный отчет вместо годового, который изначально потребовало ведомство. Глава дирекции на это ничего не ответил и молча ушел со своей командой на доработку документа. На это у него есть несколько часов, итоговый отчет должен быть готов сегодня к 4-м часам вечера.

Как сообщается, годовой отчет включал в себя итоги 2016 года, основным событием которого для дирекции стали Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Отметим, на этот год госагентство выделило дирекции около 116 млн сомов, из которых 70 млн предусмотрены на подготовку и участие спортсменов на Олимпийских играх.

Отметим, сегодня проходит итоговое заседание Госагентства, в котором отчитываются все дирекции по неолимпийским, олимпийским и национальным видам спорта, а также республиканские школы олимпийского резерва (РСДЮСШОР) по проделанной работе за 2016 год.