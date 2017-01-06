Карыбаева: Указ о Годе нравственности писали на двух языках одновременно

Указ о Годе нравственности, воспитании писался на кыргызском и русском языках одновременно. Об этом сегодня, 6 января, на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя аппарата президента Мира Карыбаева.

По ее словам, базовым языком документа стал кыргызский.

"В этом указе каждый может понимать эти три слова, как ему нужно. В варианте на госязыке первым словом идет ыйман. Оно многослойно и имеет два значения - воспитание и нравственность. Этот указ о Годе нравственности поможет донести до людей, что не всегда духовность и нравственность связаны с верой и религией. Иногда люди называющие себя верующими, совершают те вещи, которые безнравственны, а те люди, кто утверждает, что не верит в Бога, совершают ответственные поступки", - сказала Карыбаева.