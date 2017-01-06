Дирекция по неолимпийским видам спорта с трудом отчиталась за 2016 год

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Гулиза Авазова

Дирекцию по неолимпийским видам спорта раскритиковали за неспособность отчитаться за проделанную работу. Отметим, сегодня, 6 января свои годовые отчеты предоставляют дирекции по неолимпийским, олимпийским и национальным видам спорта, а также республиканские школы олимпийского резерва (РСДЮСШОР).

Как сказал глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов, за год по сведениям дирекции спортсмены Кыргызстана по неолимпийским видам спорта завоевали 284 медали. Сейчас ведутся работы по созданию базы спортсменов и видов спорта, однако дирекция не умеет показывать и рассказывать о проделанной работе.

По мнению Аманкулова, в этом также виноват аппарат госагентства, который не координировал и не помог в составлении отчета. "Что сделал аппарат, чтобы помочь дирекции? Проводниками являемся мы, и почему тут нет вашей работы", - обратился он к своим подчиненным.

Также он добавил, что сначала аппарат должен оказать содействие, а затем проверять и требовать отчет, так как дирекция по неолимпийским видам спорта создана совсем недавно, и это их первый отчет в отличие от других, более опытных дирекций.

По итогам заседания отчет Дирекции по неолимпийским видам спорта посчитали удовлетворительным с учетом всех замечаний.

URL: http://www.vb.kg/353157
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, спорт
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