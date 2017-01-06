Куба объявила о первом за 50 лет экспортном контракте с компанией США

Куба объявила о первом за последние 50 лет контракте с американской компанией по отправке экспортного груза. Ожидается, что экспортированы будут 40 тонн кубинского угля стоимостью $17 тыс., сообщает RT со ссылкой на Reuters.

"Это первый контракт, но мы надеемся продолжать наши отношения на протяжении многих лет, заниматься не только углём, но и другими продуктами, которые мы готовы экспортировать, к примеру, мёдом и кофе", - сообщил директор компании Cubaexport Изабеллу О'Райлли.

Первая поставка запланирована на 18 января - за два дня до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.