Куба объявила о первом за 50 лет экспортном контракте с компанией США

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Куба объявила о первом за последние 50 лет контракте с американской компанией по отправке экспортного груза. Ожидается, что экспортированы будут 40 тонн кубинского угля стоимостью $17 тыс., сообщает RT со ссылкой на Reuters.

"Это первый контракт, но мы надеемся продолжать наши отношения на протяжении многих лет, заниматься не только углём, но и другими продуктами, которые мы готовы экспортировать, к примеру, мёдом и кофе", - сообщил директор компании Cubaexport Изабеллу О'Райлли.

Первая поставка запланирована на 18 января - за два дня до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

URL: http://www.vb.kg/353158
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