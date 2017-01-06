В инфекционной больнице умер годовалый ребенок. Родители обвиняют врачей

По данным источников "ВБ" в МВД, мать с ребенком поступили в стационар около 8 часов утра 5 января. Как рассказала правоохранителям 33-летняя Мира И., у малыша поднялась температура и его повезли в больницу.

Врачи утверждают, что когда ребенка доставили, он был уже мертв.

"В 8.30 родители привезли уже мертвого ребенка. Может быть, он умер в дороге? Мы не знаем. Сразу вызвали милицию, как положено в таких случаях. Они разбираются. Я даже не знаю, был это мальчик или девочка", - сообщила в телефонном разговоре "ВБ" заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы Айнура Узакбаева.

Другие подробности нам сообщить отказались, так как замглавврача повесила телефонную трубку. На последующие звонки уже никто не отвечал.