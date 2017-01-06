В инфекционной больнице умер годовалый ребенок. Родители обвиняют врачей

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Кирилл Степанюк

По данным источников "ВБ" в МВД, мать с ребенком поступили в стационар около 8 часов утра 5 января. Как рассказала правоохранителям 33-летняя Мира И., у малыша поднялась температура и его повезли в больницу.

Врачи утверждают, что когда ребенка доставили, он был уже мертв.

"В 8.30 родители привезли уже мертвого ребенка. Может быть, он умер в дороге? Мы не знаем. Сразу вызвали милицию, как положено в таких случаях. Они разбираются. Я даже не знаю, был это мальчик или девочка", - сообщила в телефонном разговоре "ВБ" заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы Айнура Узакбаева.

Другие подробности нам сообщить отказались, так как замглавврача повесила телефонную трубку. На последующие звонки уже никто не отвечал.

URL: http://www.vb.kg/353160
Теги:
дети, здравоохранение, МВД
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Комментарии
народ
06.01.2017, 14:11

Утром привезли. А температура начинает подниматься ночью, а не под утро. Проспала мать ребенка, а теперь пытается спихнуть на врачей.

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Anjelika Куруттаева
06.01.2017, 15:15
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Комментариев: 6

народ

Утром привезли. А температура начинает подниматься ночью, а не под утро. Проспала мать ребенка, а теперь пытается спихнуть на врачей.

Скорее всего ребёнок уже был на грани жизни и смерти.

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лили
06.01.2017, 16:11

да, а мать игнорировала болезнь ребенка, и только когда была критическая ситуация решила прибежать к врачам...сволочь мать

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Карина Ергиева
06.01.2017, 21:27
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Суд.мед.эксперты определят время смерти. А так если темп.высокая у малыша была то определенно в авто и умер пока везли. Пока скорую дождались пока почесались там и беда

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