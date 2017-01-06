В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 789 жалоб и обращений

С 30 декабря 2016 года по 5 января 2017-го в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 789 жалоб и обращений, из них было зарегистрировано 74 обращения. Большая часть поступивших звонков носила справочный характер.

Мэрия города Бишкек напоминает бишкекчанам, что модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь вы можете звонить на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554-182-185.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку в выявлении нарушителей чистоты и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557-99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554-95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558-33-66-40

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555-44-71-54.