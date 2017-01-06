В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 789 жалоб и обращений

152  0
ВБ

С 30 декабря 2016 года по 5 января 2017-го в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 789 жалоб и обращений, из них было зарегистрировано 74 обращения. Большая часть поступивших звонков носила справочный характер.

Мэрия города Бишкек напоминает бишкекчанам, что модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь вы можете звонить на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554-182-185.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку в выявлении нарушителей чистоты и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557-99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554-95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558-33-66-40

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555-44-71-54.

URL: http://www.vb.kg/353161
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  