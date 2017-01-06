Карыбаева: Одними призывами к культуре мы не добьемся нужного результата

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Аида Джумашева

Сегодня, 6 января, на пресс-конференции о Годе нравственности, воспитании и культуры заместителю руководителя аппарата президента Мире Карыбаевой был задан вопрос о том, будут ли ужесточать ответственность граждан за справление нужды в общественных местах.

В пример одна из журналистов привела новость о том, что мужчина, справив нужду около обменного бюро, заставил сотрудников "Тазалыка" убирать за ним.

По словам Карыбаевой, культура поведения человека отражает его внутреннюю культуру. По ее мнению, человек, получивший нормальное образование и воспитание, этого не сделал бы.

"Число таких людей растет, что является одной из причин своевременности указа о Годе нравственности, воспитании и культуры. Одними призывами к культуре мы не добьемся положительного результата. План мероприятий, который сформируют в ближайшее время, непременно будет содержать комплекс мер по усилению ответственности за такое поведение. Второе место помимо ужесточения ответственности имеет мнение общества. Мы должны создавать нетерпимость таким примерам и сами одергивать такого человека, не стесняться и не проходить мимо", - сказала Карыбаева.

URL: http://www.vb.kg/353162
Теги:
Мира Карыбаева, культура
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Комментарии
Бекзат Асаналиев
06.01.2017, 14:37
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да его на адекватность и нормальность проверять надо. мало ли что он еще может учудить. в его случае не только в воспитании дело, мне кажется.

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Чел
06.01.2017, 16:07

На маршрутке бы ездили чаще, мнения думаю изменились бы.

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кыргызбай
06.01.2017, 16:42

с перва необходимо перевоспитать чиновников с самого Белого Дома а потом уже за средний класс надо браться. А этого урода мошенника ФИО на всеобщее обозрение СМИ. примером должны быть чинуши а Вы что делаете вот и народ разбаловался.

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