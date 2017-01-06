Карыбаева: Одними призывами к культуре мы не добьемся нужного результата

Сегодня, 6 января, на пресс-конференции о Годе нравственности, воспитании и культуры заместителю руководителя аппарата президента Мире Карыбаевой был задан вопрос о том, будут ли ужесточать ответственность граждан за справление нужды в общественных местах.

В пример одна из журналистов привела новость о том, что мужчина, справив нужду около обменного бюро, заставил сотрудников "Тазалыка" убирать за ним.

По словам Карыбаевой, культура поведения человека отражает его внутреннюю культуру. По ее мнению, человек, получивший нормальное образование и воспитание, этого не сделал бы.

"Число таких людей растет, что является одной из причин своевременности указа о Годе нравственности, воспитании и культуры. Одними призывами к культуре мы не добьемся положительного результата. План мероприятий, который сформируют в ближайшее время, непременно будет содержать комплекс мер по усилению ответственности за такое поведение. Второе место помимо ужесточения ответственности имеет мнение общества. Мы должны создавать нетерпимость таким примерам и сами одергивать такого человека, не стесняться и не проходить мимо", - сказала Карыбаева.