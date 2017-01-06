В фокус внимания террористов попадают граждане КР от 15 до 28 лет

Теолог Кадыр Маликов рассказал, какая категория граждан Кыргызстана легче вербуется террористами.

Он заявил, что чаще всего объектом вербовки становится молодежь от 15 до 28 лет вне зависимости от пола.

По его словам, вербовка ведется планомерно, вербовщики - прекрасные психологи.

"Они используют в основном уязвимые моменты, определенные виды несправедливости, отношения с семьей, любимым, случаи, когда обвиняется система. Что из-за денег выезжают - миф. Люди сами готовы нести деньги, чтобы их взяли. Это сильнейшая идеологическая вербовка", - заявил теолог.

В свою очередь депутат Мирлан Жеенчороев парламента добавил, что у террористической организации "Исламское государство" достаточно средств, чтобы воспользоваться возможностью пополнять свои ряды через интернет и телевидение.

По данным МВД, за три месяца 2016 года выявлено 135 фактов вербовки граждан Кыргызстана в зоны боевых конфликтов.