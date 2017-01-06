Объявленный 2017-й Годом нравственности, воспитания и культуры даст плоды

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ВБ

Мероприятия, намеченные в КР в области нравственности, воспитания и культуры, дадут свои положительные сдвиги в будущем. Об этом сообщил ректор Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта Токтобек Иманалиев.

"Необходимость давно назрела. У нас сейчас много наркоманов, алкоголиков, беспризорников. Женщины детей оставляют, взрослые стариков оставляют в приютах - это же все нравственность. В Кыргызстане раньше приютов никогда не было. Со временем нравственность пришла в упадок, и необходимость поднятия нравственности и культуры назрела давно", - сообщил Иманалиев.

По его словам, необходимость обратить внимание на воспитание молодежи, культуру и нравственность на государственном уровне назревала на протяжении долгих лет.

"Я поддерживаю в этом президента, так как считаю, что такая необходимость была и остается актуальной. И те мероприятия, которые намечены на этот год в области воспитания, культуры и нравственности, принесут свои положительные плоды и сдвиги", - подчеркнул Иманалиев.

"Посмотрите на поведение молодежи. Мы даже с опозданием объявляем Год воспитания, нравственности и культуры, давно надо было обратить внимание. Я поддерживаю президента по этим вопросам", - добавил Иманалиев.

URL: http://www.vb.kg/353165
Теги:
культура
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Комментарии
Чел
06.01.2017, 16:06

А много ли дал год прошлый для культуры? А нельзя без объявления года просто жить и радоваться жизни?

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